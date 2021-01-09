Бывший чемпион мира по боксу, депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Проводников в субботу утром пробежал 30 из 100 запланированных км. Забег для сбора средств на лечение больного ребенка состоялся в Югре при 30-градусном морозе.

Проводников на официальной странице в инстаграме сообщил, что намерен пробежать 100 км из Березово до Игрима в Ханты-Мансийском автономном округе, чтобы поддержать акцию по сбору средств на лечение двухлетнего мальчика Константина Гепалова с серьезным заболеванием – спинальной мышечной атрофией 1-го типа (СМА1). Ребенку необходим один укол «Золгенсма» стоимостью 180 млн рублей, в данный момент нужно собрать около 160 млн рублей за 2 месяца, цитирует спортсмена ТАСС.

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«Сегодня остановился на 30 километрах. Крайне тяжело было бежать при морозе в 30 градусов, ощущалось как минус 35. Хотя оделся соответствующе. Я сделал, то что сделал. Надеюсь, мой забег поможет ребенку», – сказал Проводников.

Он отметил, что хотел преодолеть хотя бы 50 км. «Но на трассе почувствовал, что дальше бежать будет во вред здоровью, поэтому принял решение остановиться на 30 км. В 2020 году я пробежал 51 км, но тогда было теплее – минус 12 градусов, было комфортнее», – добавил Руслан.

Это второй благотворительный забег Проводникова. В январе 2020 года экс-чемпион мира объявил о намерении пробежать 100 км, чтобы поддержать акцию по сбору 145 млн рублей на лекарства для годовалой Юлианы Сырцевой, страдающей спинальной мышечной атрофией.

В итоге он пробежал 51 км и завершил забег. Проводников отмечал, что никогда не преодолевал такую дистанцию.

На счету 36-летнего Проводникова 30 боев и 25 побед. Последний раз он выходил в ринг в 2016 году.

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