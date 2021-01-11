Известный блогер Логан Пол заявил, что готов победить бывшего чемпиона в пяти весовых категориях Флойда Мэйуэзера.
Поединок с Полом станет для Флойда третьим, который тот провел после официального завершения карьеры. До этого американец подрался с Конором Макгрегором по правилам бокса и Тенсином Нацукавой по правилам ММА. Обе встречи Флойд выиграл.
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«Все, что мне нужно, – поймать Флойда. Если его поймаю, то мне нужен один удар, чтобы переломить Мэйуэзера пополам. Вы меня знаете, я на восемь дюймов выше и на сорок фунтов тяжелее», – сказал Пол, слова которого приводит Daily Star.
- Бой между Флойдом Мэйуэзером и Логаном Полом запланирован на 20 февраля.
- Логан Пол провел один боксерский поединок против блогера KSI и уступил раздельным решением судей.
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