Поединок с Полом станет для Флойда третьим, который тот провел после официального завершения карьеры. До этого американец подрался с Конором Макгрегором по правилам бокса и Тенсином Нацукавой по правилам ММА. Обе встречи Флойд выиграл.

«Все, что мне нужно, – поймать Флойда. Если его поймаю, то мне нужен один удар, чтобы переломить Мэйуэзера пополам. Вы меня знаете, я на восемь дюймов выше и на сорок фунтов тяжелее», – сказал Пол, слова которого приводит Daily Star.