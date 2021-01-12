«Это Уайту больше времени нужно, чтобы отойти от того, что с ним было в первом бою! Чтобы что-то зашевелилось в нем снова. А так, конечно, это все неправда, что он сказал. Конечно, я хотел бы реванш с Уайтом. Потому что он слишком много говорит. Хочется еще раз его уронить, чтобы поменьше болтал. А потом уже постараюсь выйти на бой за титул чемпиона мира», – цитирует 41-летнего Поветкина News.ru.