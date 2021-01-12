Российский боксер Александр Поветкин уколол британца Диллиана Уайта в преддварии реванша. Изначально бой отложили из-за коронавируса Александра, но его соперник заявил, что не верит в болезнь – Поветкин якобы выдумал ее, чтобы лучше подготовиться к бою.
«Это Уайту больше времени нужно, чтобы отойти от того, что с ним было в первом бою! Чтобы что-то зашевелилось в нем снова. А так, конечно, это все неправда, что он сказал. Конечно, я хотел бы реванш с Уайтом. Потому что он слишком много говорит. Хочется еще раз его уронить, чтобы поменьше болтал. А потом уже постараюсь выйти на бой за титул чемпиона мира», – цитирует 41-летнего Поветкина News.ru.
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- Реванш был запланирован на 21 ноября.
- В первом бою Поветкин нокаутировал Уайта и взял временный титул по версии WBC в полутяжелом весе.
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