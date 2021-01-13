Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы российского боксера Александра Поветкина, назвал дату боя-реванша с британцем Диллианом Уайтом.
Выступая на шоу DAZN, Хирн объявил, что поединок состоится 6 марта. Официально дата будет объявлена в пятницу, 15 января. Скорее всего, на ивент из-за пандемии коронавируса не допустят зрителей. Об этом сообщает BoxingScene.
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- Реванш был запланирован на 21 ноября, но отложился из-за заражения 41-летнего Поветкина коронавирусом.
- В первом бою Поветкин нокаутировал Уайта и взял временный титул по версии WBC в полутяжелом весе.
- BoxingScene признал тот нокаут Александра лучшим в 2020 году.
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