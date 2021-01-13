Выступая на шоу DAZN, Хирн объявил, что поединок состоится 6 марта. Официально дата будет объявлена в пятницу, 15 января. Скорее всего, на ивент из-за пандемии коронавируса не допустят зрителей. Об этом сообщает BoxingScene.