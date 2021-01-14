Оди Аттар, менеджер ирландского бойца Конора Макгрегора и филиппинского боксера Мэнни Пакьяо, уверен, что Флойд Мэйузер уступил бы бой-реванш обоим его клиентам.
«Я верю, что если Конор снова выйдет против Флойда, он победит. Не думаю, что Флойд когда-либо выдержит это. Сейчас он бьется с ютьюберами за зарплату. Флойд мог бы победить Мэнни Пакьяо в реванше, но вы видите, что он не принимает этот бой. Мог бы вызвать Конора Макгрегора на реванш, но не делает этого.
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Он будет драться с Логаном Полом. Флойд знает, что проиграет, если выйдет против Мэнни Пакьяо или Конора Макгрегора», – цитирует Аттара Daily Star.
- В 2017 году Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора – поединок проходил по правилам бокса.
- Победа над Пакьяо состоялась в 2015-м.
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