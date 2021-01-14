У боксера Флойда Мэйуэзера появилась новая подруга. Экс-спортсмен, у которого четыре ребенка от двух гражданских жен, встречается с Анной Монро – девушка известна как главная танцовщица в стрип-клубе Флойда.

По данным The Sun, в Новый год влюбленные рассказали об отношениях родителям, и те позитивно восприняли эту новость. Однако близкие Монро обеспокоены, что девушка станет для Мэйуэзера одной из многих, несмотря на желание боксера обручиться и иметь от Анны детей.