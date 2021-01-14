У боксера Флойда Мэйуэзера появилась новая подруга. Экс-спортсмен, у которого четыре ребенка от двух гражданских жен, встречается с Анной Монро – девушка известна как главная танцовщица в стрип-клубе Флойда.
По данным The Sun, в Новый год влюбленные рассказали об отношениях родителям, и те позитивно восприняли эту новость. Однако близкие Монро обеспокоены, что девушка станет для Мэйуэзера одной из многих, несмотря на желание боксера обручиться и иметь от Анны детей.
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- Монро родилась в американской семье, но все детство прожила в Англии. В 22 она вернулась в США.
- Флойд последний профессиональный бой провел в 2017 году против Корона Макгрегора и одержал 50 победу.
- Позже он выходил в ринг в выставочном бою в Японии в промоушне DAZN. Сообщается, что Мэй может вернуться в спорт еще на один бой. Возможные соперники: Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Мэнни Пакьяо или ютьюб-блогер Логан Пол.
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