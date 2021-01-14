Допинг-проба бывшего чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева оказалась положительной. По данным ЕSPN, в пробе россиянина, которая была сдана 30 декабря в Лас-Вегасе, обнаружен синтетический тестостерон.

«Мы знаем о неблагоприятной информации VADA [Ассоциации добровольного тестирования на допинг]. Ковалев доказал, что является чистым боксером, много лет тестируясь в VADA. Сергей утверждает, что намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Мы позаботились о том, чтобы проверить его добавки, и просим проверить его пробу Б», – прокомментировал ситуацию источник в команде спортсмена.

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Ковалев запросил вскрытие пробы Б, но точных дат вердикта пока нет. Президент VADA Маргарет Гудман отметила, что организация не будет обсуждать ситуацию с допинг-тестом российского боксера.

Причиной проблемы могли стать спортивные добавки, которые принимал боксер. «Они будут дополнительно проверены на содержание запрещенных веществ», – заявила промоутер россиянина Кэти Дува.

Бой против Бектемира Меликузиева из Узбекистана, который планировался на 30 января в Москве, уже отменен.

Ковалев владел титулом чемпиона мира по версиям WBA и IBF в весовой категории до 79,38 кг с 2014-го по 2016-й, по версии WBO – в 2013-2016, 2017-2018 и 2019 годах.

37-летний россиянин одержал 34 победы (29 нокаутом), потерпел 4 поражения и один бой свел вничью.

В последний раз Ковалев выходил на ринг в ноябре 2019 года и проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

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