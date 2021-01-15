Боксерский промоушн DAZN объявил дату реванша россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта.

Первый бой состоялся 22 августа прошлого года и завершился нокаутом в исполнении «Русского Витязя» уже в пятом раунде.

Бокс Сергей Ковалев провалил допинг-тест ДЕНЬ НАЗАД

Второй поединок Поветкина и Уайта назначен на 6 марта, сообщается в твиттере DAZN. Бой станет защитой титула временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.

Также DAZN анонсировал и другие бои: 13 февраля Джош Уоррингтон встретится с Маурисио Ларой, а 20 февраля Давид Аванесян подерется с Джошем Келли.

В карьере Поветкина 36 побед, 1 ничья и 2 поражения.

У Диллиана Уайта 27 побед и 2 поражения.

Бокс Мэйуэзер встречается с ведущей танцовщицей своего стрип-клуба ВЧЕРА В 17:10