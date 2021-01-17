Актер Хафтор Бьёрнссон, известный по сериалу «Игра престолов», дебютировал в боксе. Первый поединок исландца завершился вничью.
Соперником Бьёрнссона стал ирландец Стивен Уорд, который легче его примерно на 60 кг. Выставочный бой проходил в Дубае и состоял из трех раундов. Поединок прошел 15 января, а затем транслировался по ТВ в субботу записи.
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«Что за ночь. Поединок окончен, а большой Тор бьет, как лошадь», – заявил Уорд, слова которого приводит SportBible.
- В сентябре Бьёрнссон уже запланировал бой с другим боксером, Эдди Холлом.
- Поединок подают как самый тяжелый бой всех времен. Вес Бьёрнссона – около 150 кг, Холла – примерно 160 кг.
- В «Игре престолов» Бьёрнссон играл Грегора Клигана по прозвищу Гора.
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