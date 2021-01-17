Майк Тайсон рассказал, как в прошлом писал письма известному гангстеру Реджи Крею, когда находился в тюрьме.

Тайсон вспомнил, как ему угрожали изгнанием из Англии в 2000 году после того, как он посетил семью Крей перед боем с Джулиусом Фрэнсисом. Близнецы Реджи и Ронни Крей приобрели известность в криминальном мире в восточном Лондоне в 1950-х и 1960-х и были замешаны во множестве преступлений: убийствах, вооруженных ограблениях и поджогах.

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Железный Майк подружился с Реджи, пока тот отбывал срок – обоих братьев приговорили к пожизненному в 1969 году, а боксер попал туда в 1992-м по обвинению в изнасиловании, а через три года его освободили.

«Я писал Реджи, пока был в тюрьме. Сначала он написал мне. Он просто рассказал мне о своей жизни, и я объяснил ему, что я здесь делаю и что я чувствую, находясь здесь, а также что я собираюсь делать, когда выйду отсюда», – рассказал Тайсон.

«Когда я вышел из тюрьмы, я дрался с кем-то, я думаю, это был Джулиус Фрэнсис. Я пошел навестить семью Реджи и мило поговорил о нем. Они чуть не отправили меня из страны обратно в Америку», – цитирует Майка SportBible.

Тайсон имеет три судимости. В 1992-м его приговорили к шести годам тюрьмы за изнасилование, в 1998-м Тайсону присудили 3,5 месяца лишения свободы за избиения людей, которые столкнулись с его машиной, а в 2008-м он провел за решеткой сутки за употребление наркотиков и вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

В юном возрасте боксер также отбывал наказания в детских для несовершеннолетних.

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