Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд рассказал, как поссорился с Майком Тайсоном, когда ему был 21 год, а Майку – 17. Оба были любителями и тренировались в Центре олимпийской подготовки в Колорадо. Холифилд – в полутяжелом весе, Тайсон – в тяжелом.

«Мы с Тайсоном были друзьями. Он постоянно нокаутировал своих спарринг-партнеров, потому что равных соперников не было. Я спросил: «Хочешь со мной?» Он ответил: «Парень, ты же мой друг, я не хочу причинять тебе боль». Я был оскорблен, потому что ему было 17 лет, а мне 21. Я был взрослым человеком. Я сказал: «Ты о чем? Ты сможешь сделать мне больно?»

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Ему велели использовать только левую руку, но я запротестовал: «Ни за что, бей обеими». Он ударил меня правой и чуть не выбил с ринга, но когда он переставал бить, мне удавалось проводить комбинации. Знаю, что нанес ему больше ударов, чем любой другой спарринг-партнер. А потом я надрал ему задницу. Он никогда не забывал этого, и я тоже», – цитирует 58-летнего Холифилда SportBible.

На профессиональном ринге легенды встречались дважды – оба раза победа досталась Холифилду.

Во втором поединке Тайсон откусил кусочек уха соперника.

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