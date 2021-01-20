Примерно с 2008 года Флойд ходит лысым, хотя однажды заявил, что бреет волосы три раза в неделю и платит парикмахеру 2000 фунтов. Но недавно он появился с волосами – не сказать, что с шевелюрой, но уже не с гладкой головой. Фанаты в комментариях стали обсуждать, пересадка это или настоящие волосы, которые отрастил Мэйуэзер.