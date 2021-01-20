Американский боксер Флойд Мэйуэзер удивил подписчиков новым имиджем в последнем прямом эфире инстаграма.
Примерно с 2008 года Флойд ходит лысым, хотя однажды заявил, что бреет волосы три раза в неделю и платит парикмахеру 2000 фунтов. Но недавно он появился с волосами – не сказать, что с шевелюрой, но уже не с гладкой головой. Фанаты в комментариях стали обсуждать, пересадка это или настоящие волосы, которые отрастил Мэйуэзер.
The Sun пишет, что к варианту с пересадкой склоняется рэпер 50 Cent – тот предполагает, что Флойд сделал пересадку и на подбородок. Болельщики пишут схожие комментарии. «Не могу даже обратить внимание на красивые машины, потому что отвлекают его импланты для волос», – высказался один. «Безумно странно видеть Мэйуэзера с волосами. Так привык к лысине», – согласен другой.
- Мэйуэзер – экс-чемпион мира в пяти весовых категориях.
- 20 февраля Флойд проведет бой с блогером Логаном Полом.