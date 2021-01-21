Американский боксер Флойд Мэйуэзер пригласил фанатов в виртуальный тур на экскурсию по роскошному особняку в Лас-Вегасе стоимостью 12 млн фунтов евро.
43-летний спортсмен начал экскурсию в инстаграме с гаража и показал коллекцию суперкаров. Непобедимый боксер продемонстрировал Ferrari, Mercedes, Lamborghini, Porche, Bentley. Общая стоимость авто – 30 млн евро.
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В доме Мэйуэзера площадью 22 тысячи квадратных метров 11 спален, 14 ванных комнат, винный погреб и тренажерный зал, сообщает SportBible. Однако великий боксер больше всего гордится своей входной дверью. «Моя входная дверь должна быть похожа на банковское хранилище, потому что я Флойд Мэйуэзер», – сказал он перед гигантской золотой аркой.
- Рекорд Мэйуэзера в боксе – 50-0. Последний поединок он провел против Конора Макгрегора, победив техническим нокаутом.
- Следующий бой Флойда состоится 20 февраля против блогера Логана Пола.
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