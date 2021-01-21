В доме Мэйуэзера площадью 22 тысячи квадратных метров 11 спален, 14 ванных комнат, винный погреб и тренажерный зал, сообщает SportBible. Однако великий боксер больше всего гордится своей входной дверью. «Моя входная дверь должна быть похожа на банковское хранилище, потому что я Флойд Мэйуэзер», – сказал он перед гигантской золотой аркой.