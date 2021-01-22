Конор Макгрегор и Флойд Мэйуэзер ведут секретные переговоры о втором бое. Несмотря на предстоящие поединки и у ирландца, и у американца, оба намерены договориться о реванше
Спортсмены могут заработать около 1 млрд долларов, если поединком заинтересуются инвесторы из Ближнего Востока, сообщает The Sun.
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В прошлом поединке Мэйуэзер заработал 280 млн долларов, а Макгрегор – 130 млн. Их бой собрал 4,4 млн pay-per-view только в США.
- Следующий бой Конора Макгрегора пройдет 24 января против Дастина Порье на UFC 257.
- Флойд Мэйуэзер подерется с блогером Логаном Полом 20 февраля.
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