Британский боксер-тяжеловес Джо Джойс провел необычную тренировку в преддверии возможного поединка против украинца Александра Усика.
35-летнему Джойсу не помешала холодная погода – он слепил снеговика, а потом уничтожил его мощными ударами, видимо, представляя перед собой будущего соперника.
Бой с Усиком еще не назначен, но организаторы уже находятся на стадии переговоров. «Мы работаем над проведением боя Усика и Джойса, – цитирует The Sun промоутера Фрэнка Уоррена. – Думаю, WBO расценивает это как бой за временный титул, и мы прилагаем все усилия. Мы не возражаем, Усик, я думаю, тоже. Предварительные переговоры уже были. Надеюсь, бой состоится. Это хороший бой, кто бы его ни выиграл. Джо, судя по последнему выступлению, выглядит хорошо».
- Статистика Джойса в профессиональном боксе – 12 побед (11 – нокаутом).
- У Усика – 18 побед (13 – нокаутом) и ни одного поражения.