Бой с Усиком еще не назначен, но организаторы уже находятся на стадии переговоров. «Мы работаем над проведением боя Усика и Джойса, – цитирует The Sun промоутера Фрэнка Уоррена. – Думаю, WBO расценивает это как бой за временный титул, и мы прилагаем все усилия. Мы не возражаем, Усик, я думаю, тоже. Предварительные переговоры уже были. Надеюсь, бой состоится. Это хороший бой, кто бы его ни выиграл. Джо, судя по последнему выступлению, выглядит хорошо».