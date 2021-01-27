25 августа 2018 года Кертис Харпер из США встретился с нигерийцем Эфе Аджагбой в поединке в супертяжелом весе. Все началось с боксерских формальностей: спортсмены вышли на ринг, выслушали предматчевые инструкции рефери, коснулись перчаток друг друга и разошлись по углам. А вот дальше было шоу – прозвучал стартовый гонг, Аджагба вышел в центр ринга и ошарашенно наблюдал, как Харпер перелезает через канаты и под свист трибун уходит в раздевалку.

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Разумеется, Харпера дисквалифицировали. Без единого удара 26-летний Аджагба одержал самую легкую победу в карьере и одну из самых быстрых – в истории бокса. Американец ухудшил личную статистику, которая накануне боя с нигерийцем насчитывала 13 побед и всего 5 поражений. А интернет принялся злорадствовать над Харпером.

«Легендарный перфоманс Кертиса Харпера».

«Говорят, Кертис Харпер до сих пор идет».

Но что же стало причиной безумного поступка боксера? Оказалось, Харпера не устроила сумма гонорара за бой – американец посчитал ее слишком маленькой. Кертис почувствовал себя униженным и в разговоре с журналисткой PBC Джордан Харди , что «ему платят недостаточно, чтобы драться».

Акция протеста не принесла Кертису успеха: согласно BoxRec, после поражения от Аджагбы в результате дисквалификации Харпер больше не участвовал в профессиональных боях. Зато подарил миру бокса роскошный мем.

Эфе Аджагба провел 8 поединков после победы над Харпером.

Он не проиграл ни одного поединка и входит в топ-20 лучших тяжеловесов мира.

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