Умар Кремлев покинул пост генерального секретаря Федерации бокса России, на его место Исполнительный комитет единогласно утвердил Кирилла Щекутьева.
«Я благодарен за доверие, оказанное мне Высшим наблюдательным советом, Исполнительным комитетом и боксерским сообществом нашей страны. Моя главная задача сейчас сохранить и приумножить успех, достигнутый нашей федерацией в последние четыре года. Федерация бокса России признавалась лучшей национальной федерацией несколько лет подряд, поэтому планка задана высокая. Приложу все усилия, чтобы бокс в нашей стране продолжал развиваться еще стремительнее. Готов к диалогу и предложениям со стороны коллег, которые работают во благо российского спорта», – приводит слова Щекутьева официальный сайт ФБР.
- 12 декабря 2020 года большинством голосов делегатов из 150 стран Кремлев был избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA).
- Умар Кремлев работал генсеком Федерации бокса России с 2017 года.