«Я благодарен за доверие, оказанное мне Высшим наблюдательным советом, Исполнительным комитетом и боксерским сообществом нашей страны. Моя главная задача сейчас сохранить и приумножить успех, достигнутый нашей федерацией в последние четыре года. Федерация бокса России признавалась лучшей национальной федерацией несколько лет подряд, поэтому планка задана высокая. Приложу все усилия, чтобы бокс в нашей стране продолжал развиваться еще стремительнее. Готов к диалогу и предложениям со стороны коллег, которые работают во благо российского спорта», – приводит слова Щекутьева официальный сайт ФБР.