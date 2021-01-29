Умар Кремлев покинул пост генерального секретаря Федерации бокса России, на его место Исполнительный комитет единогласно утвердил Кирилла Щекутьева.

«Я благодарен за доверие, оказанное мне Высшим наблюдательным советом, Исполнительным комитетом и боксерским сообществом нашей страны. Моя главная задача сейчас сохранить и приумножить успех, достигнутый нашей федерацией в последние четыре года. Федерация бокса России признавалась лучшей национальной федерацией несколько лет подряд, поэтому планка задана высокая. Приложу все усилия, чтобы бокс в нашей стране продолжал развиваться еще стремительнее. Готов к диалогу и предложениям со стороны коллег, которые работают во благо российского спорта», – приводит слова Щекутьева официальный сайт ФБР.

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  • 12 декабря 2020 года большинством голосов делегатов из 150 стран Кремлев был избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA).
  • Умар Кремлев работал генсеком Федерации бокса России с 2017 года.

Умар Кремлев заявил, что в смешанных единоборствах нет ценностей и правил

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