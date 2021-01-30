Хип-хоп-артист 50 Cent заявил о желании провести боксерский поединок против Флойда Мэйуэзера. Исполнитель, настоящее имя которого Кёртис Джексон, отметил, что вряд ли сможет уложиться в весовую категорию Флойда.
«Я не думаю, что смогу набрать вес. Я бы дрался с Флойдом, если бы мог спуститься. Или ему просто пришлось бы позволить мне не сбрасывать до 69 кг. Я мог бы уложиться в 81 кг», – приводит слова 50 Cent SportBible со ссылкой на шоу Morning Culture радиостанции V-103.
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- Флойд Мэйуэзер и 50 Cent раньше имели совместный бизнес. В 2012 году боксер прекратил дела с музыкантом, после чего они стали мочить друг друга в соцсетях.
- Следующий бой Флойда Мэйуэзера состоится 20 февраля против блогера Логана Пола.
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