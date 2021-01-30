Хип-хоп-артист 50 Cent заявил о желании провести боксерский поединок против Флойда Мэйуэзера. Исполнитель, настоящее имя которого Кёртис Джексон, отметил, что вряд ли сможет уложиться в весовую категорию Флойда.

«Я не думаю, что смогу набрать вес. Я бы дрался с Флойдом, если бы мог спуститься. Или ему просто пришлось бы позволить мне не сбрасывать до 69 кг. Я мог бы уложиться в 81 кг», – приводит слова 50 Cent SportBible со ссылкой на шоу Morning Culture радиостанции V-103.