В качестве официальной причины названа пандемия коронавируса, которая не позволяет проводить массовые мероприятия, а также другие детали. Об отмене сообщил TMZ представитель Мэйуэзера и добавил, что оба боксера надеются на перенос поединка на более позднюю дату. Изначально он был намечен на 20 февраля.