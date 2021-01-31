Выставочный бой экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мэйуэзера и блогера Логана Пола отменен.
В качестве официальной причины названа пандемия коронавируса, которая не позволяет проводить массовые мероприятия, а также другие детали. Об отмене сообщил TMZ представитель Мэйуэзера и добавил, что оба боксера надеются на перенос поединка на более позднюю дату. Изначально он был намечен на 20 февраля.
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- 43-летний Мэйуэзер – непобежденный боксер, выигравший 50 боев.
- Пол начал боксерскую карьеру с поединка против еще одного блогера, KSI. Первый бой завершился вничью, второй он уступил раздельным решением судей.
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