Американские легенды бокса Майк Тайсон и Эвандер Холифилд, которым на двоих 112 лет, ведут переговоры о третьем поединке. Последний раз бойцы дрались в июне 1997 года.

По данным The Sun, Тайсону и Холифилду поступило предложения из Дубая – именно там намечается новый поединок. По информации источника, за выход в ринг старички могут получить повышенный гонорар. Речь идет о более чем 200 млн долларов на двоих.

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Люди, занимающиеся проработкой возможного боя, уверены, что он продастся еще лучше, чем поединок Тайсона против Роя Джонса-младшего.

Бой 54-летнего Тайсона и 52-летнего Джонса состоялся в ноябре 2020 года и завершился вничью раздельным решением судей.

Холифилду 58 лет, последний раз он дрался в 2011 году – против Брайана Нильсена из Дании (победил).

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