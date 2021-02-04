Легендарный американский боксер Флойд Мэйуэзер принял вызов рэпера 50 Cent и готов сразиться с ним до конца 2021 года.
Ранее 50 Cent, настоящее имя которого Кёртис Джексон, высказывал опасения из-за разных весовых категорий: Мэйуэзер бьется в весе до 69 кг, а масса рэпера превышает 80 кг. Флойд не считает это проблемой для проведения поединка.
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«Я слышал, что 50 Cent хочет драться со мной, но утверждает, что я слишком мал. Но мы можем устроить выставочный бой в конце года. Меня не заботит весовая категория всех этих парней. Если братья Логан и Джейк Пол хорошо зарабатывают на соревнованиях, с 50 Cent это и вовсе бой из серии «победитель получает все», – цитирует 43-летнего Флойда TMZ.
- Флойд Мэйуэзер и 50 Cent раньше имели совместный бизнес. В 2012 году боксер прекратил дела с музыкантом, после чего они стали мочить друг друга в соцсетях.
- Бой Флойда и Логана Пола перенесен с 20 февраля на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
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