Британский боксер Амир Хан подарил сыну дорогие часы на день рождения. Ребенку боксера Мухаммеду Завияру исполнился год – отец решил, что хорошим подарком станут Rolex Daytona Rose Gold за 34 тысячи евро.
Безель часов выполнен из желтого 18-каратного золота и инкрустирован бриллиантами.
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«Получил своему маленькому мальчику подарок на первый день рождения, теперь его коллекция часов должна начаться», – написал Хан в инстаграме. Он также разместил фото часов в Snapchat и объяснил, что купил часы, так как не мог устроить праздничную вечеринку.
- Амир Хан – бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA и IBF.
- Последний поединок он провел в июле 2019-го, когда одолел австралийца Билли Диба.
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