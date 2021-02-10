Британский боксер Амир Хан подарил сыну дорогие часы на день рождения. Ребенку боксера Мухаммеду Завияру исполнился год – отец решил, что хорошим подарком станут Rolex Daytona Rose Gold за 34 тысячи евро.

«Получил своему маленькому мальчику подарок на первый день рождения, теперь его коллекция часов должна начаться», – написал Хан в инстаграме. Он также разместил фото часов в Snapchat и объяснил, что купил часы, так как не мог устроить праздничную вечеринку.