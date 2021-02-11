Стало известно, сколько зарабатывает легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер, который обслуживает боксерские поединки.
76-летний шоумен приобрел мировую славу благодаря фразе «Let's get ready to rumble!», что можно перевести как «Давайте приготовимся к драке». Впервые он произнес эти слова в 1984 году, а в 1992 году американец запатентовал фразу. Сейчас в зависимости от боя Баффер зарабатывает от 25 до 100 тысяч долларов каждый раз, когда произносит эти пять знаменитых слов. В редких случаях Бафферу заплатили 1 млн долларов, сообщает SportBible со ссылкой на CelebrityNetWorth.
Гонорары Баффера выше, чем у большинства бойцов UFC. На последнем номерном турнире UFC 257 меньше 100 тысяч долларов заработали 16 из 22 бойцов.
- Майкл Баффер – сводный брат Брюса Баффера, который работает ринг-анонсером в UFC.
- В 2008 году у Майкла Баффера обнаружили рак горла. Ринг-анонсеру не потребовалась химиотерапия: ему сделали операцию, и она прошла успешно.