76-летний шоумен приобрел мировую славу благодаря фразе «Let's get ready to rumble!», что можно перевести как «Давайте приготовимся к драке». Впервые он произнес эти слова в 1984 году, а в 1992 году американец запатентовал фразу. Сейчас в зависимости от боя Баффер зарабатывает от 25 до 100 тысяч долларов каждый раз, когда произносит эти пять знаменитых слов. В редких случаях Бафферу заплатили 1 млн долларов, сообщает SportBible со ссылкой на CelebrityNetWorth.