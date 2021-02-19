В пятницу в 20:00 (мск) в Clubhouse состоится отдельная сессия, посвященная грядущему событию в мире бокса – «Короли ринга». В рамках этого ивента профессионалы бокса сойдутся на ринге с известными блогерами и представителями других видов единоборств. В обсуждении примут участие известные эксперты в мире боевых видов спорта, а также непосредственные участники боев боксерского вечера «Короли ринга».
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Вечер бокса «Короли ринга» состоится 20 февраля при поддержке Winline. Прямая трансляция события пройдет на телеканале «РЕН-ТВ». Начало трансляции – в 22:30.
Еще можно следить на ивентом на сайте Winline. Там же вы сможете сделать ставку на интригующие бои.
- В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба из Малави.
- В со-главных боях блогер Артем Тарасов сразится со стронгменом Михаилом Кокляевым, а бывший регбист и пауэрлифтер Денис Вильданов – с бойцом MMA Максимом Новоселовым.
- Соперником Вячеслава Дацика будет чемпион Камеруна по боксу Тайсон Дижон.
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