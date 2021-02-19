В пятницу в 20:00 (мск) в Clubhouse состоится отдельная сессия, посвященная грядущему событию в мире бокса – «Короли ринга». В рамках этого ивента профессионалы бокса сойдутся на ринге с известными блогерами и представителями других видов единоборств. В обсуждении примут участие известные эксперты в мире боевых видов спорта, а также непосредственные участники боев боксерского вечера «Короли ринга».