Флойд Мэйуэзер подарил новорожденному внуку инкрустированные бриллиантами часы Rolex. Дочь 43-летнего бывшего чемпиона мира Иянна родила сына от рэпера NBA Youngboy. Ребенка назвали Кентреллом – так же зовут и отца.
Фотографию часов на руке пятинедельного малыша опубликовала его мама. Это Rolex Oyster Perpetual Datejust, которые стоят от 37 тысяч евро (более 3,3 млн рублей), но с отделкой бриллиантами они могли стоить в разы больше.
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- Мэйуэзер – экс-чемпион мира в пяти весовых категориях.
- Бой Флойда и Логана Пола перенесен с 20 февраля на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
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