Флойд Мэйуэзер подарил новорожденному внуку инкрустированные бриллиантами часы Rolex. Дочь 43-летнего бывшего чемпиона мира Иянна родила сына от рэпера NBA Youngboy. Ребенка назвали Кентреллом – так же зовут и отца.

Фотографию часов на руке пятинедельного малыша опубликовала его мама. Это Rolex Oyster Perpetual Datejust, которые стоят от 37 тысяч евро (более 3,3 млн рублей), но с отделкой бриллиантами они могли стоить в разы больше.