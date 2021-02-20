Привет всем любителям мощных джебов и резких панчей! В московском «Вегас Холле» стартует главный кард турнира «Короли ринга», за которым мы сегодня последим! Восемь поединков прелимов уже завершились, а вот что ждет нас:
- Максим Новоселов (Россия) – Денис Вильданов (Россия)
- Михаил Кокляев (Россия) – Артём Тарасов (Россия)
- Эдгар Гукасян (Россия) – Адриан Перез (Венесуэла)
- Вячеслав Дацик (Россия) – Тайсон Дижон (Камерун)
- Федор Чудинов (Россия) – Айзек Чилемба (Малави)
Большинство спортсменов мэйн-карда – не профессиональные боксеры, но их поединки от этого будут только интереснее. Максим Новоселов и Денис Вильданов – супертяжеловесы, на двоих их масса составляет 340 кг. Стронгмен Михаил Кокляев после жесткого поражения от Александра Емельяненко попробует побить 70-килограммового бойца ММА Артема Тарасова, а известный всем Рыжий Тарзан подерется с Тайсоном, но немного не тем.
В главном поединке встретятся обладатель титула по версии WBA Gold во втором среднем Федор Чудинов и малавиец Айзек Чилемба, экс-претендент на титул в полутяжелом весе.
Далее актуальные посты будут наверху.
22.51. Техническим нокаутом побеждает Максим Новоселов.
22:49. И все! Нокаутировал Новоселов Вильданова! Забил в углу, судья разнял, и не смог встать 200-килограммовый спортсмен.
22:48. Четвертый раунд начался, пока Новоселов ведет бой за счет третьего раунда. И продолжает он лупить Вильданова – Денис совсем стал плох.
22:46. Нокдаун! Новоселов нанес несколько ударов по корпусу, и Вильданов поплыл.
22:45. Третий раунд, и пошла рубка сразу! Сначала Вильданов пошел вперед, но решил Новоселов не отдавать инициативу.
22:43. Полраунда боксеры простоприцеливались, и так ни разу и не ударили. Слишком уж осторожничают.
22:42. Второй раунд: удары Вильданова ощущает на себе Новоселов. Денис бьет не прицельно, не резко, но даже такие плюшевые выбросы болезненны, когда их наносит человек весом под 200 кило.
22:41. Поджимает Новоселов более тяжелого соперника, почаще бьет, но все равно очень вялотякуще все. В конце раунда Вильданов хорошо выдал боковой, и все – первые 2 минуты истекли.
22:39. Осторожничают мужчины, оно и логично – один точный удар, и все может закончиться. Пока пытаются бить кроссы, ловить друг друга.
22:39. Первый раунд начался!
22:36. Вес Вильданова – около 200 кг, Новоселова – около 140. Новоселов вышел в ринг в медвежьей шкуре. Возможно, сам содрал.
22:30. Итак, мы начинаем! Четырехраундовый бой в супертяжелом весе – биться будут Денис Вильданов и Максим Новоселов.
Первый – обладатель титула «Самый большой бицепс России», второй – чемпион мира по боевому самбо.