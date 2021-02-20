Привет всем любителям мощных джебов и резких панчей! В московском «Вегас Холле» стартует главный кард турнира «Короли ринга», за которым мы сегодня последим! Восемь поединков прелимов уже завершились, а вот что ждет нас:

Максим Новоселов (Россия) – Денис Вильданов (Россия)

Михаил Кокляев (Россия) – Артём Тарасов (Россия)

Эдгар Гукасян (Россия) – Адриан Перез (Венесуэла)

Вячеслав Дацик (Россия) – Тайсон Дижон (Камерун)

Федор Чудинов (Россия) – Айзек Чилемба (Малави)

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Большинство спортсменов мэйн-карда – не профессиональные боксеры, но их поединки от этого будут только интереснее. Максим Новоселов и Денис Вильданов – супертяжеловесы, на двоих их масса составляет 340 кг. Стронгмен Михаил Кокляев после жесткого поражения от Александра Емельяненко попробует побить 70-килограммового бойца ММА Артема Тарасова, а известный всем Рыжий Тарзан подерется с Тайсоном, но немного не тем.

В главном поединке встретятся обладатель титула по версии WBA Gold во втором среднем Федор Чудинов и малавиец Айзек Чилемба, экс-претендент на титул в полутяжелом весе.

Далее актуальные посты будут наверху.

22.51. Техническим нокаутом побеждает Максим Новоселов.

22:49. И все! Нокаутировал Новоселов Вильданова! Забил в углу, судья разнял, и не смог встать 200-килограммовый спортсмен.

22:48. Четвертый раунд начался, пока Новоселов ведет бой за счет третьего раунда. И продолжает он лупить Вильданова – Денис совсем стал плох.

22:46. Нокдаун! Новоселов нанес несколько ударов по корпусу, и Вильданов поплыл.

22:45. Третий раунд, и пошла рубка сразу! Сначала Вильданов пошел вперед, но решил Новоселов не отдавать инициативу.

22:43. Полраунда боксеры простоприцеливались, и так ни разу и не ударили. Слишком уж осторожничают.

22:42. Второй раунд: удары Вильданова ощущает на себе Новоселов. Денис бьет не прицельно, не резко, но даже такие плюшевые выбросы болезненны, когда их наносит человек весом под 200 кило.

22:41. Поджимает Новоселов более тяжелого соперника, почаще бьет, но все равно очень вялотякуще все. В конце раунда Вильданов хорошо выдал боковой, и все – первые 2 минуты истекли.

22:39. Осторожничают мужчины, оно и логично – один точный удар, и все может закончиться. Пока пытаются бить кроссы, ловить друг друга.

22:39. Первый раунд начался!

22:36. Вес Вильданова – около 200 кг, Новоселова – около 140. Новоселов вышел в ринг в медвежьей шкуре. Возможно, сам содрал.

22:30. Итак, мы начинаем! Четырехраундовый бой в супертяжелом весе – биться будут Денис Вильданов и Максим Новоселов.

Первый – обладатель титула «Самый большой бицепс России», второй – чемпион мира по боевому самбо.

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