Новоселов – Вильданов

Открывали главный бой два очень тяжелых мужчины. В сумме Денис Вильданов и Максим Новоселов весят около 340 кило. Казалось, что такие крупные парни будут плавать по рингу как пароходы, но они кружили слово легкие катеры, изредка одаривая друг друга смачными хуками. В таких боях ложатся обычно в первых раундах, но тут их всего было четыре, вот Вильданов и упал в четвертом – Новоселов здорово поработал по корпусу, попал в селезенку, вышло болезненно. Так чемпион мира по боевому самбо победил обладателя титула «Самый большой бицепс России» – похоже, силы изначально были не равны. Особенно если учесть, что Новоселову секундировал известный боец ММА Вячеслав Василевский. Требуем реванша!

Бокс Вечер бокса: мощные победы Дацика и Кокляева, ничья Чудинова 5 ЧАСОВ НАЗАД

Дацик – Тайсон

Первый бой в ММА-карьере Рыжий Тарзан провел в 1999 году против Андрея Орловского. Как же по-разному сложились их судьбы! Орловский в эту же ночь рубится в главном карде турнира UFC. В 42 года он остается одним из самых уважаемых и высокооплачиваемых бойцов промоушна, а Дацик после тюрьмы ищет, на кого бы наброситься в ринге, и не так важно, по каким правилам. Новым соперником Вячеслава стал камерунский ноунейм Тайсон Дижон, а грозное имя он дал себе сам. В итоге боксер оказался больше Дижоном, чем Тайсоном – его скилл примерно такой же, как и место одноименного футбольного клуба в чемпионате Франции.

Тайсон Дижон скакал по рингу, словно кенгуру, пытаясь ускользнуть от колотушек Дацика, а Вячеслав сначала сгоряча накинулся на оппонента, но наполучал и одумался. Он стал выслеживать соперника, наносить прицельные удары, и закончил действо уже во втором раунде, когда выбросил гостя из Африки за пределы ринга.

Гукасян – Перез

После двух трэш-файтов хотелось чего-то классического, и это нам дали Эдгар Гукасян с венесуэльцем Адрианом Перезом. Российский боксер не ожидал, что южноамериканец окажется таким выносливым и стойким после его ударов, а Перез явно превзошел себя. Бой закончился вничью, и это могло быть небольшой скидкой Гукасяну – не портить же такой вечер поражением россиянина.

Кокляев – Тарасов

Как стронгмен Михаил Кокляев мощных результатов – он попадал в призеры ЧМ и выигрывал все внутренние соревнования. В единоборствах пока получается бить только маленьких: ютьюб-блогер Артем Тарасов весит примерно в два раза меньше Михаила. Преимущество Тарасова только в том, что номинально он профессиональный боец ММА. Правда, не дрался Тарасов с того самого боя против Дацика, а было это в апреле 2019-го.

Кокляев и Тарасов Фото: Getty Images

Если поначалу поединок проходил на встречных курсах, и Тарасов даже встряхивал увесистого Кокляева, то затем Михаил начал постоянно уходить в клинч. Судья, естественно, бойцов разнимал, и Кокляеву пришлось идти вперед. У него неплохо получилось: несколько раз он попал по голове Тарасова так, что Артем зашатался. Судьи отдали победу Кокляеву, и спорить смысла нет – все те удары, что наносил его соперник, были незначительными, а большинство пришлось в корпус.

Чудинов – Чилемба

Интересно, что чувствуют профессиональные боксеры, которые рубятся за настоящий пояс в карде с блогерами и качками. Чудинов и Чилемба показали зрелый бой, который на фоне всего предыдущего выглядел как схватка тигра с драконом. Федор старался сближаться, пытался заставить малавийца вымахаться и прицельно бил в челюсть, а Чилемба, наоборот, держал дистанцию, набрасывая мощные панчи.

Чилемба и Чудинов Фото: Getty Images

33-летний африканец не раз дрался с русскими, но главные поединки он проиграл. Ковалев, Бивол, украинец Гвоздик – все они били Чилембу и не давали завоевать пояс. Чудинов победить не смог – только ничья. Русский боксер был явно разочарован, но утешительный приз в виде звания Заслуженного мастера спорта его наверняка приободрил.

Бокс Флойд подарил внуку Rolex за 37 тысяч евро. Малышу 5 недель 17 ЧАСОВ НАЗАД