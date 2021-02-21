Российский боксер Давид Аванесян защитил пояс чемпиона Европы по версии EBU в полусреднем весе. 32-летний спортсмен победил обязательного претендента, британца Джоша Келли.

Бой завершился в шестом раунде, когда Келли дважды побывал в нокдауне. После второго падения на канвас в углу британского боксера решили, что он не сможет продолжать, и выбросили полотенце.

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  • Защита стала для Аванесяна третьей, он победил 27-й раз в карьере при трех поражениях, 1 поединок с его участием завершился вничью.
  • Келли проиграл впервые в карьере при 10 победах и 1 ничьей.

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