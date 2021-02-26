В доме 46-летнего экс-боксера из Великобритании Джуниора Уиттера обнаружили ферму по выращиванию и обработке марихуаны. Сам спортсмен заявил, что непричастен к производству растения, так как сдавал дом в аренду.

По данным The Sun, ферму, а точнее то, что от нее осталось, полицейские обнаружили после сообщения соседей Уиттера. Они вызвали служителей порядка, когда заметили, что у помещения экс-боксера выбиты двери.

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«Дом взломали, теперь мне нужно привести его в порядок. Меня это не устраивает. Я не имею ничего общего с марихуаной, так что вся эта ситуация доставляет раздражение», – цитирует источник Уиттера.

На счету Джуниора 43 победы в 53 боях на профессиональном ринге. С 2006-го по 2008-й он был чемпионом мира в 1-й полусредней категории по версии WBC.

Последний раз он дрался в 2015-м, уступив Ахмеду Эль-Мосауи из Франции.

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