Мексиканский боксер Сауль Альварес по прозвищу Канело успешно провел защиту поясов WBA Super и WBC во втором среднем дивизионе.

30-летний Канело бился против 29-летнего турка Авни Йылдырыма – обязательного претендента и второго номера рейтинга WBC. Бой продлился всего три раунда – в третьем Альварес послал соперника в нокдаун, в концовке раунда тот сдался.