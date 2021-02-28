Мексиканский боксер Сауль Альварес по прозвищу Канело успешно провел защиту поясов WBA Super и WBC во втором среднем дивизионе.

30-летний Канело бился против 29-летнего турка Авни Йылдырыма – обязательного претендента и второго номера рейтинга WBC. Бой продлился всего три раунда – в третьем Альварес послал соперника в нокдаун, в концовке раунда тот сдался.

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  • Мексиканец завоевал титулы благодаря победе над американцем Каллумом Смитом в декабре 2019 года. До этого он победил Сергея Ковалева.
  • Обновленная статистика Альвареса – 55 побед, две ничьих и одно поражение.

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