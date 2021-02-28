Легендарный американский боксер Майк Тайсон философски рассказал о предназначении жизни для документального фильма, в котором рассматривается его соперничество с британцем Фрэнком Бруно в 80-е и 90-е годы ХХ века.
«Мы все сумасшедшие. Фрэнк Бруно только однажды был в психиатрическом учреждении, а я примерно десять. Это то, через что нам иногда приходится проходить. Но мне никого не жалко – это путь, который нам всем нужно пройти. И я не хочу, чтобы жалели меня.
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Нужно пройти через многое, прежде чем мы умрем. Только тогда мы поймем: «Вот тот человек, которым я хочу быть, когда уйду». Жизнь связана с извлечением уроков и перевоспитанием себя», – цитирует 54-летнего Тайсона Daily Star.
- Тайсон был абсолютным чемпионом мира, его статистика – 50 побед, шесть поражений и два несостоявшихся боя.
- Он дважды победил Бруно в 1989-м и 1996 годах.
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