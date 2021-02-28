«Мы все сумасшедшие. Фрэнк Бруно только однажды был в психиатрическом учреждении, а я примерно десять. Это то, через что нам иногда приходится проходить. Но мне никого не жалко – это путь, который нам всем нужно пройти. И я не хочу, чтобы жалели меня.