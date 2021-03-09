Легендарный боксер Эвандер Холифилд обратился к своему бывшему принципиальному сопернику Майку Тайсону и призвал его подписать контракт на выставочный бой.

«Моя сторона пыталась провести бой, но не слышала ничего, кроме оправданий. Рой Джонс был хорошим соперником Майку для разогрева, но бой со мной был бы глобальным событием, единственным боем, который хотят видеть абсолютно все. Нет никаких причин, по которым мы не должны это сделать.

Больше никаких оправданий. Это борьба за наше наследие – и мое, и его. Тайсон, подпиши контракт и выходи на ринг. Мир ждет, тебе осталось поставить подпись. Я готов», – цитирует 58-летнего Холифилда Daily Star

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Бой 54-летнего Тайсона и 52-летнего Джонса состоялся в ноябре 2020 года и завершился вничью раздельным решением судей.

Во время активной карьеры Тайсон и Холифилд дрались два раза, обе победы достались Эвандеру. Во время одного из боев Тайсон откусил сопернику кусочек уха.

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