Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что не готовится к поединку с Энтони Джошуа, который почти подтвержден. Ожидается, что дату боя объявят в ближайшие дни.

«Что бы они ни говорили, это неважно, потому что до тех пор, пока у меня не будет даты поединка и кучи денег в кармане, боя не будет. Буду ли я драться с Джошуа в следующие десять минут? Нет. Думаю ли я, что бой в итоге случится? Да. Я точно не собираюсь беспокоиться об этом и класть все яйца в одну корзину. В прошлые годы, когда бой отменялся, я впадал в глубокую депрессию и хотел покончить с собой.

На данный момент я прекратил тренировки, я в отпуске. Выпиваю, восемь, десять двенадцать пинт пива в день. Но много не ем, потому что получаю калории из алкоголя. Я тренировался без особого прогресса, так что теперь я человек во свободным временем», – цитирует Фьюри Daily Star

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Статистика 32-летнего Фьюри – 30 побед и 1 ничья.

Последний бой датирован февралем 2020 года, Фьюри победил Деонтея Уайлдера.

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