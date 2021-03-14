В Америке скончался бывший чемпион мира по боксу в средней весовой категории Марвин Хаглер.
О трагедии сообщает TMZ со ссылкой на официальный фан-клуб спортсмена. Хаглер умер в 66 лет в Нью-Гэмпшире. Точная причина смерти пока не установлена, но сын Марвина сообщил, что боксер был доставлен в больницу из-за боли в груди и затрудненного дыхания. По словам жены, Хаглер скончался неожиданно.
- Хаглер владел абсолютным титулом в 1980-1987 годах.
- Был введен в Медждународный зал боксерской славы в 1993-м.
- Хаглер снимался в кино, появился в таких фильмах, как «Индеец», «Индеец 2», «Виртуальное оружие» и «Москва».
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