Опубликовано 14/03/2021 в 08:10 GMT | Обновлено 14/03/2021 в 08:21 GMT

В Америке скончался бывший чемпион мира по боксу в средней весовой категории Марвин Хаглер.

О трагедии сообщает TMZ со ссылкой на официальный фан-клуб спортсмена. Хаглер умер в 66 лет в Нью-Гэмпшире. Точная причина смерти пока не установлена, но сын Марвина сообщил, что боксер был доставлен в больницу из-за боли в груди и затрудненного дыхания. По словам жены, Хаглер скончался неожиданно.

Хаглер владел абсолютным титулом в 1980-1987 годах.

Был введен в Медждународный зал боксерской славы в 1993-м.

Хаглер снимался в кино, появился в таких фильмах, как «Индеец», «Индеец 2», «Виртуальное оружие» и «Москва».

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