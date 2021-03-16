Британский чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии Тайсон Фьюри подписал контракт на проведение двух поединков с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Об этом сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн.

«Я чувствую, что самое сложное позади. Говоря за себя, Энтони и его команду из 258 Management, я знаю, как тяжело мы работали последние пару месяцев. И я уверен, что этот поединок настолько громкий, что его несложно продать. У нас уже были предложения от восьми или девяти площадок. Предложения поступали из разных стран Ближнего Востока, Азии, Восточной Европы и Америки. Это будет величайший боксерский поединок и одно из крупнейших спортивных событий в мире. Это станет крупной победой для страны, которая захочет показать себя», – приводит слова Хирна ESPN

Отмечается, что первый поединок между Фьюри и Джошуа станет объединительным, а во втором проигравшему дадут шанс на реванш.

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Тайсон Фьюри провел 31 поединок, победил 30 раз и один бой свел вничью.

Энтони Джошуа выиграл 24 из 25 боев и однажды проиграл.

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