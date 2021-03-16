Опубликовано 16/03/2021 в 15:06 GMT | Обновлено 16/03/2021 в 15:07 GMT

Стало известно, сколько заработают британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа за первый поединок. Гонорары бойцов составят по 100 миллионов фунтов стерлингов.

Победитель второго боя получит 60% от призового фонда, проигравший – 40%, сообщает ESPN . Первый поединок между Фьюри и Джошуа станет объединительным, а во втором проигравшему дадут шанс на реванш.

Тайсон Фьюри провел 31 поединок, победил 30 раз и один бой свел вничью.

Энтони Джошуа выиграл 24 из 25 боев и однажды проиграл.

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