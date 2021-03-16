Опубликовано 16/03/2021 в 22:07 GMT | Обновлено 16/03/2021 в 22:07 GMT

Промоутер Эдди Хирн назвал возможные страны, в которых может пройти объединительный поединок двух чемпионов мира по боксу в тяжелом весе – Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

«Нам уже поступили запросы от восьми или девяти государств. Предложения от нескольких стран Ближнего Востока, Азии, Восточной Европы и Америки. Это главный бой в боксе и одно из крупнейших спортивных событий на планете. Для страны, которая захочет показать себя, это больше очень, очень большая победа», – сказал Хирн (цитата по The Sun ).

Эдди не рассматривает Великобританию из-за ограничений правительства, несмотря на возможное снятие локдауна с 21 июня.

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Журналисты The Sun предположили, что одним из возможных вариантов для проведения боя станет Россия. «Хирн отметил одно из государств Восточной Европы как потенциальную локацию. Точную точку на карте еще предстоит подтвердить, но одной из самых вероятных опций считается Россия», – написали в британской газете.

Организиторы пока не назвали точную дату боя Джошуа и Фьюри. Планируется, что они выйдут на ринг в июне 2021 года.

Москва ранее принимала объединительный боксерский поединок двух тяжеловесов. В октябре 2013-го украинец Владимир Кличко победил Александра Поветкина из России во дворце спорта «Олимпийский».

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