Австралийский боксер Тим Цзю, сын экс-абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, посетил акцию казаков против оппозиционера Алексея Навального в Австралии. Об этом рассказал один из организаторов, Семен Бойков.

«Я сам был очень удивлен, когда он появился на нашей акции, сказав, что, «конечно, я тут за Путина». Причем он сказал это на камеру государственного австралийского телевидения. Тима Цзю знает весь Зелёный континент, в 2019 году он стал чемпионом Австралии в среднем весе. Поэтому поддержать Путина – это смелый поступок. Тележурналист спросил: «Ты за или против Путина?». Я стоял рядом и слышал, как менеджер Тима прошептал: «Скажи, что без комментариев». Но он ответил, как настоящий боец.

Может ли это навредить его карьере? Всё может быть. Знаю, что уже нашлись «доброжелатели», которые стали писать в соцсетях, что настучат на Тима властям, что «испортят карьеру», раз он за Путина. Но иначе и быть не может. Тим, то есть Тимофей, – наш человек, православный, его крестил мой отец. Россия должна гордиться таким соотечественником», – приводит слова Бойкова EA Daily

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Статистика Цзю-младшего – 17 побед и 0 поражений.

В декабре боксер защитил чемпионские титулы по версии WBO Global и IBF Australasian в первом среднем весе.

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