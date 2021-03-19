Бывший боксер Костя Цзю обрежет легендарную косичку и выставит ее на аукцион. Спортсмен планирует потратить вырученные деньги на строительство зала.
«У меня в планах сделать обрезание косички, я ее продам на публичном аукционе. А деньги запущу в строительство зала. Мне для себя ничего не надо, но зал построю. Начальная цена лота – миллион долларов», – приводит слова Цзю «Комсомольская правда».
- Цзю – бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версиям WBC, WBA и IBF.
- Сын Кости Цзю, Тим, также стал профессиональным боксером. Он чемпион по версиям WBO Global и IBF Australasian.
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