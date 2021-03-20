Российский боксер Артур Бетербиев победил немца Адама Дайнеса и защитил титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.
Поединок проходил в Москве. Бетербиев отправил немца в нокдаун еще в первом раунде, но тот продолжал бой вплоть до десятого раунда, когда 36-летний боксер из Дагестана победил техническим нокаутом.
Для Бетербиева этот бой стал первым с 18 октября 2019 года. Тогда Артур победил украинца Александра Гвоздика, благодаря чему в третий раз защитил пояс IBF и объединил его с титулом WBC. Вдобавок он впервые победил в России – предыдущие бои проходили в Северной Америке.
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- Бетербиев выиграл все 16 боев на профессиональном ринге, причем все – досрочно.
- 30-летний Дайнес потерпел второе поражение при 19 победах и одной ничьей.
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