Американский боксер мексиканского происхождения Вёрджил Ортис выиграл вакантный чемпионский пояс по версии WBO International в полусредней весовой категории.

В поединке, который проходил в американском Форт-Уэрте, Ортис победил соотечественника Мориса Хукера. Он отправил соперника в технический нокаут в начале седьмого раунда и прибавил новое звание к уже имеющемуся титулу чемпиона по версии WBA Gold.

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Хукер улетел в нокдаун еще в шестом раунде, а после взятого колена в седьмом не поднялся и показал рефери о полученной травме руки.

22-летний Ортис сохранил статус непобежденного – поединок с Морисом стал для него 17-м выигранным подряд. Каждый бой он заканчивал нокаутом.

Для Мориса Хукера это поражение – второе в трех последних выходах на ринг. Статистика 31-летнего боксера – 27 побед, два поражения и три ничейных результата.

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