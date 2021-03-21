Американский боксер мексиканского происхождения Вёрджил Ортис выиграл вакантный чемпионский пояс по версии WBO International в полусредней весовой категории.
В поединке, который проходил в американском Форт-Уэрте, Ортис победил соотечественника Мориса Хукера. Он отправил соперника в технический нокаут в начале седьмого раунда и прибавил новое звание к уже имеющемуся титулу чемпиона по версии WBA Gold.
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Хукер улетел в нокдаун еще в шестом раунде, а после взятого колена в седьмом не поднялся и показал рефери о полученной травме руки.
- 22-летний Ортис сохранил статус непобежденного – поединок с Морисом стал для него 17-м выигранным подряд. Каждый бой он заканчивал нокаутом.
- Для Мориса Хукера это поражение – второе в трех последних выходах на ринг. Статистика 31-летнего боксера – 27 побед, два поражения и три ничейных результата.
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