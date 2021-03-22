Менеджер чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO Александра Усика Эгис Климас заявил, что украинец может встретиться на ринге в объединительном поединке с британцем Энтони Джошуа.

«Сейчас все зависит от WBO: что они скажут, какой заказ они дадут. [Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри] между собой вроде бы договорились, но нет ни места, ни даты. То есть, нет ничего объявленного.

Александр стоит [как] обязательный претендент на [титул] WBO. Если они не договорятся между собой или не будет даты, то в WBO будут обязаны назначить бой [Усика] с Джошуа.

Бокс Фьюри и Джошуа получат по 100 млн фунтов за первый бой 16/03/2021 В 15:06

Если WBO назначит, чтобы Джошуа боксировал с Усиком, там не то что вакантный титул, там три титула на кону», – сообщил Климас в интервью ютьюб-каналу USACHEV TV

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри объявили о соглашении на два поединка. Первый из них должен пройти в июне 2021 года, но официально контракт на бои еще не подписан.

Александр Усик провел последнюю встречу в ринге в октябре 2020-го. На «Уэмбли Арене» он единогласным решением судей победил по очкам Дерека Чисору.

Бокс Фьюри и Джошуа подписали контракт на 2 боя 16/03/2021 В 09:43