Менеджер чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO Александра Усика Эгис Климас заявил, что украинец может встретиться на ринге в объединительном поединке с британцем Энтони Джошуа.
«Сейчас все зависит от WBO: что они скажут, какой заказ они дадут. [Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри] между собой вроде бы договорились, но нет ни места, ни даты. То есть, нет ничего объявленного.
Александр стоит [как] обязательный претендент на [титул] WBO. Если они не договорятся между собой или не будет даты, то в WBO будут обязаны назначить бой [Усика] с Джошуа.
Бокс
Фьюри и Джошуа получат по 100 млн фунтов за первый бой
Если WBO назначит, чтобы Джошуа боксировал с Усиком, там не то что вакантный титул, там три титула на кону», – сообщил Климас в интервью ютьюб-каналу USACHEV TV.
- Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри объявили о соглашении на два поединка. Первый из них должен пройти в июне 2021 года, но официально контракт на бои еще не подписан.
- Александр Усик провел последнюю встречу в ринге в октябре 2020-го. На «Уэмбли Арене» он единогласным решением судей победил по очкам Дерека Чисору.
Бокс
Фьюри и Джошуа подписали контракт на 2 боя
Бокс
«Выпиваю 12 пинт в день». Фьюри не готовится к бою с Джошуа