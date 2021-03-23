Поединок временного чемпиона WBC в тяжелом весе Александра Поветкина с американцем Диллианом Уайтом состоится на футбольном стадионе. Реванш пройдет в Гибралтаре на «Виктория Стэдиум», который вмещает до 5 тысяч человек.

«Виктория Стэдиум» Фото: Getty Images

«Виктория Стэдиум» Фото: Getty Images

Бокс Энтони Джошуа подерется с Усиком, если сорвется бой с Фьюри 21 ЧАС НАЗАД

Стоимость самого дешевого билета на бой – 150 фунтов стерлингов, самого дорого – 350. Еще 35 фунтов придется заплатить за тест на антитела, а 10 или 15 – за бронирование билета. В данный момент все билеты проданы.

«Виктория Стэдиум» Фото: Getty Images

«Виктория Стэдиум» Фото: Getty Images

На «Виктории Стэдиум» играет сборная Гибралтара по футболу и большинство местных клубов.

Поединок между Поветкиным и Уайтом состоится в ночь на 28 марта.

В первом бое россиянин победил нокаутом в пятом раунде.

Бокс Ортис выиграл пояс WBO и закончил нокаутом 17-й бой подряд 21/03/2021 В 05:29