Поединок временного чемпиона WBC в тяжелом весе Александра Поветкина с американцем Диллианом Уайтом состоится на футбольном стадионе. Реванш пройдет в Гибралтаре на «Виктория Стэдиум», который вмещает до 5 тысяч человек.

«Виктория Стэдиум»

Фото: Getty Images

«Виктория Стэдиум»

Фото: Getty Images

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Стоимость самого дешевого билета на бой – 150 фунтов стерлингов, самого дорого – 350. Еще 35 фунтов придется заплатить за тест на антитела, а 10 или 15 – за бронирование билета. В данный момент все билеты проданы.

«Виктория Стэдиум»

Фото: Getty Images

«Виктория Стэдиум»

Фото: Getty Images

  • На «Виктории Стэдиум» играет сборная Гибралтара по футболу и большинство местных клубов.
  • Поединок между Поветкиным и Уайтом состоится в ночь на 28 марта.
  • В первом бое россиянин победил нокаутом в пятом раунде.
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