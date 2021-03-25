Британский боксер Диллиан Уайт заявил, что настоящее имя Тайсона Фьюри – Люк. Отец Фьюри Джон говорил, что назвал сына в честь Майка Тайсона.

«Мое настоящее имя – Диллиан. Я знаю, что его настоящее имя – Люк. Он изменил его на Тайсон, чтобы звучало жестче. Люди могут зайти в интернет и убедиться в этом сами. В боксе имя Тайсон гораздо более продаваемо, чем Люк. Многое из того, что делает и говорит Тайсон, является игрой, вы никогда не можете воспринимать его слова всерьез. Он может иногда говорить, что хочет драться со мной, но как вы можете доверять человеку, который даже не использует свое собственное имя?» – приводит слова Уайта The Sun

Ранее Тайсон Фьюри говорил, что Люк – его второе имя.

Диллиан Уайт 28 марта встретится в реванше с Александром Поветкиным.

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