Опубликовано 27/03/2021 в 08:11 GMT | Обновлено 27/03/2021 в 09:06 GMT

Экс-чемпион мира по боксу в шести весовых категориях, глава промоутерской компании Golden Boy Promotions, легендарный Оскар де ла Хойя объявил о возобновлении карьеры. Оскар анонсировал камбэк в интервью рэперу Снуп Догу.

3 июля боксер проведет первый бой за 13 лет, его соперник пока не определен.

Ранее 48-летний Де ла Хойя называл в качестве потенциальных соперников бывшего клиента своей промоутерской компании Сауля Альвареса, а также чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, сообщает MMA Fighting

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Последний бой Оскар провел в 2008 году, проиграв техническим нокаутом Мэнни Пакьяо.

На пенсии боксер несколько лет боролся с алкоголем и наркозависимостью.

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