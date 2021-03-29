Немецкая боксерша Шайенн Хэнсон выложила в инстаграм фото своей головы после боя с украинкой Алиной Зайцевой. Ее лицо превратилось в массивную гематому, из-за чего и был прекращен бой.
Хэнсон была присуждена победа техническим решением, так как к моменту остановки схватки она лидировала по очкам.
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Бой прошел в раках открытого чемпионата Германии.
  • На счету Хэнсон 8 побед в 9 схватках и 6 побед нокаутом.
  • 21-летняя Зайцева провела 7 боев и выиграла лишь однажды.
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