Промоушн смешанных единоборств Bellator последовал примеру UFC и впервые опубликовал рейтинг бойцов организации.
Действующий чемпион в полутяжелом весе Вадим Немков стал вторым в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Первый – Патрсиу Фрейра, имеющий пояс сразу в двух категориях. Третьим стал чемпион-средневес Гегард Мусаси.
Успешным для бойцов из России оказался тяжелый вес: Валентин Молдавский расположился на третьем месте, Федор Емельяненко – на четвертом, Сергей Харитонов – на девятом.
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Анатолий Токов – второй в рейтинге средневесов, Ярослав Амосов – у полусредневесов, Магомед Магомедов – шестой в легчайшем весе. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.
- Немков взял пояс в августе 2020-го, победив Райана Бейдера.
- Последний поединок Емельяненко пришелся на декабрь 2019-го – он победил Куинтона Джексона.
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