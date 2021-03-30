Опубликовано 30/03/2021 в 06:21 GMT | Обновлено 30/03/2021 в 06:21 GMT

Промоушн смешанных единоборств Bellator последовал примеру UFC и впервые опубликовал рейтинг бойцов организации.

Действующий чемпион в полутяжелом весе Вадим Немков стал вторым в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Первый – Патрсиу Фрейра, имеющий пояс сразу в двух категориях. Третьим стал чемпион-средневес Гегард Мусаси.

Успешным для бойцов из России оказался тяжелый вес: Валентин Молдавский расположился на третьем месте, Федор Емельяненко – на четвертом, Сергей Харитонов – на девятом.

Бокс Боксерша выложила фото после боя. Ее лицо – сплошная гематома 13 ЧАСОВ НАЗАД

Анатолий Токов – второй в рейтинге средневесов, Ярослав Амосов – у полусредневесов, Магомед Магомедов – шестой в легчайшем весе. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь

Немков взял пояс в августе 2020-го, победив Райана Бейдера.

Последний поединок Емельяненко пришелся на декабрь 2019-го – он победил Куинтона Джексона.

Поветкин – Уайт II Поветкин закончит после нокаута от Уайта. Хотя мог уйти ярко 28/03/2021 В 07:02