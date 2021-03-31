Австралийский боксер Тим Цзю, сын экс-абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, выиграл 18-й бой подряд.
26-летний Цзю досрочно одолел Денниса Хогана – бой завершился в пятом раунде. Тим отправил соперника в нокдаун, а за 30 секунд до конца раунда провел мощную серию ударов и закончил ее точным попаданием в челюсть снизу апперкотом. Из угла Хогана вылетело полотенце.
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- Во втором раунде Тим получил сильное рассечение века – соперник ударил его головой. Несмотря на это, австралиец продолжил поединок.
- Победа дала Цзю-младшему возможность оспорить главный пояс WBO.
- Статистика боксера – 17 побед и 0 поражений.
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