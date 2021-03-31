Опубликовано 31/03/2021 в 12:12 GMT | Обновлено 31/03/2021 в 12:25 GMT

Австралийский боксер Тим Цзю, сын экс-абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, выиграл 18-й бой подряд.

26-летний Цзю досрочно одолел Денниса Хогана – бой завершился в пятом раунде. Тим отправил соперника в нокдаун, а за 30 секунд до конца раунда провел мощную серию ударов и закончил ее точным попаданием в челюсть снизу апперкотом. Из угла Хогана вылетело полотенце.

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Во втором раунде Тим получил сильное рассечение века – соперник ударил его головой. Несмотря на это, австралиец продолжил поединок.

Победа дала Цзю-младшему возможность оспорить главный пояс WBO.

Статистика боксера – 17 побед и 0 поражений.

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