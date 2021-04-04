Промоутер австралийского боксера Майкла Зерафы Брайан Аматруда предложил организовать бой против Тима Цзю. Аматруда считает, что Цзю не готов завоевать титул чемпиона мира.

«Я устал от оправданий Тима и его попыток избежать крупнейшего боя в Австралии – Тим Цзю против Майкла Зерафы. Тим – качественный боксер, но он только что дрался с 36-летним спортсменом, у которого был жесткий нокаут, второе поражение подряд и серьезная травма перед боем.

Никакой дискредитации Тима, но он никогда не дрался с такими, как Майкл Зерафа, теми, кто в расцвете сил и дрался с лучшими. В отличие от соперников Тима, которые никогда не станут чемпионами мира. Разговоры Тима о титуле чемпиона мира фантастичны, поскольку все титульные бои состоятся в других странах. Так почему бы не сразиться с лучшими в Австралии? Если Тим думает, что находится на другом уровне, давайте сделаем этот бой, и он получит легкие деньги!» – приводит слова Аматруды Boxingscene со ссылкой на Fox Sports.

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По информации Boxingscene, у Цзю-младшего есть предложение на сумму 1 млн долларов за бой против Зерафы.

31 марта Тим Цзю победил Деннис Хогана и стал претендентом на пояс WBO.

Статистика боксера – 18 побед и 0 поражений.

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