Промоутерская компания GAZFIGHT, учрежденная музыкантом Василием Вакуленко (Бастой), 21 мая совместно с МКБ проведет первый турнир по боксу.

Ивент состоится в баскетбольном центре «Химки», главным боем станет поединок между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым. Они оспорят титул чемпиона мира WBC в категории Bridgerweight. Поединок будет первым в категории Bridgerweight в России, где выступают спортсмены в весе до 101,6 кг.

«Я уже владел титулом Silver на вес ниже, переход в новую весовую категорию – это новый вызов, новая ступень моей профессиональной карьеры. Я благодарен WBC за высокую оценку моего уровня и возможность боксировать в отборочном поединке. Мне нужно одержать победу, чтобы в следующем бою постараться стать чемпионом мира. Это мой план и моя цель на ближайшие два боя», – поделился ожиданиями Кудряшов.

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В андеркарде выступят другие российские боксеры: многократный чемпион европейских и мировых первенств Иван Козловский, финалист реалити-шоу «Бой в большом городе» Владимир Мышев, претендующий на ведущие позиции в мировых рейтингах Максим Вошков, Василий Войцеховский. Бои пройдут за региональные титулы ведущих боксерских организаций.

В пресс-релизе сообщается, что, помимо событий на ринге, для гостей вечера выступят звезды эстрады: Баста, Нурлан Сабуров, T-Fest, MATRANG и другие артисты.

Прямая трансляция будет доступна на телеканале РЕН ТВ.

Помимо боксерских ивентов, GAZFIGHT занимается организацией концертов и фестивалей.

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